Прогноз погоды на март: синоптики рассказали, как удивит первый весенний месяц

В Украине первый месяц весны, март, будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Прогноз на март обнародован в Укргидрометцентре.

Что касается осадков, то их выпадет 27-44 миллиметра. В Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма ожидается 49-98 миллиметров осадков. Только в восточных областях дождей будет меньше нормы.

К слову, народный синоптик Станислав Щедрин также говорит, что весна начнется с потепления. По его данным, температура будет в пределах +9-11°. На западе страны воздух прогреется до +10-13°С. Осадков будет немного.

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, нормой для марта является средняя месячная температура воздуха 0 +6°, а на высокогорье Карпат – до -3°. Но были годы, когда температура в марте достигала +19-29 °, а в Карпатах — до 15 ° тепла.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14-18 градусов", — рассказал Щедрин в комментарии Радио Трек.

Напомним, сурок Тимко, которого ежегодно 2 февраля пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.

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