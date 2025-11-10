Прогноз погоды на неделю, 10-16 ноября: к чему готовиться украинцам

В стране еще будет тепло / © Associated Press

На этой неделе в Украине будет преобладать типичная осенняя погода. В начале новой недели атмосферные фронты центральной Европы и Балканского полуострова станут причиной дождей на большей части территории Украины.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 10 ноября

В южных, центральных, восточных областях и местами на севере Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Кое-где будет туман. Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +7…+12 °С. В южных и центральных областях ночью +7…+12 °С, в дневное время воздух прогреется до +12…+17 °С.

Вторник, 11 ноября

Дождливая погода охватит практически всю территорию Украины. В центральной части ночью местами пройдут сильные дожди, в Одесской области возможны грозы. Только на крайнем мероприятии пройдет без существенных осадков. Ветер предполагается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+10 °С, днем +7…+12 °С. В южных и центральных областях в ночное время +7…+12 °С, в дневные часы воздух прогреется до +11…+16 °С.

Среда, 12 ноября

Дожди пройдут в южной половине страны и местами в северо-западных областях. На остальной Украине без существенных осадков. В некоторых регионах возможен туман. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7°С, на юго-востоке страны местами +8…+11°С. Днем воздух прогреется до +7…+12 °С.

Четверг, 13 ноября

Дожди пройдут в Приазовье, в Крыму и на крайнем востоке страны. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, в северо-западной части юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +2…+7 °С, в западных областях местами -3…+2 °С. Днем +6…+11 °С.

Пятница, 14 ноября

Под влиянием области повышенного давления на всей территории Украины установится стабильная погода без осадков. Ночью и в первой половине дня возможен туман. Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +0…+6°С, днем +8…+13°С.

Суббота, 15 ноября

В субботу продлится период сухой антициклональной погоды во всех регионах нашей страны. Осадков не предполагается. На Левобережье местами возможен туман. Ветер ожидается южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +1…+6 °С, днем +8…+13 °С, на Прикарпатье местами до +15 °С.

Воскресенье, 16 ноября

По всей Украине сохранится теплая и стабильная погода, без осадков. Лишь днем на крайнем западе и в Карпатах возможен небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7°С, днем +8…+13°С, на юге и в Крыму местами +14…+16°С.

Ранее синоптик сообщила, что ноябрь в Украине будет теплее, со средней температурой на 1,5 — 2 градуса выше климатической нормы.