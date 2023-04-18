Прогноз погоды на неделю, 17-23 апреля: Украину накроют дожди и грозы, но будет тепло

В течение недели, 17-23 апреля, на территории Украины активизируются юго-восточные воздушные потоки. В результате такой атмосферной циркуляции в регионы будут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона. Поэтому дождливая погода возобновится в большинстве областей, местами осадки будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

Какая будет погода в течение этой недели, рассказал в своем обзоре синоптик Игорь Кибальчич.

В среду, 19 апреля, будет дождь в восточных, центральных, южных и западных областях Украины. В Крыму и в Приазовье будут грозы и возможный град. Температура воздуха ночью будет +4-9°, а днем +11-16°. В центре страны будет теплее: до 18° тепла.

В четверг, 20 апреля, почти по всей стране также будут осадки, а в большинстве южных областей – сильные дожди. Лишь на севере и Полесье — без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет +4-9°, а днем – 12-17° тепла. Местами воздух прогреется до +20°.

В пятницу, 21 апреля, дождливая погода сохранится в южных, центральных, восточных и западных областях. На севере и Полесье без осадков. Температура воздуха ночью будет +4-9°, а днем — 12+17° тепла.

В субботу, 22 апреля, будет дождь в южных и восточных областях. На остальной территории — осадков не предполагается. Температура воздуха ночью будет в пределах +3-8°, а днем +12-17°.

В воскресенье, 23 апреля, на всей территории Украины будет сухая и малооблачная погода. Ночью столбики на термометрах покажут +2-7°, а днем поднимутся до +15-20°.

Прогноз погоды на апрель

В "Укргидрометцентре" сообщали о погоде на апрель. Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха будет от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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