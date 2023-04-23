Прогноз погоды на неделю, 24-30 апреля: Украину снова охватят дожди, местами грозы и град

Почти всю неделю будет дождь.

В течение следующей недели, 24-30 апреля, в Украине будет дождь. Атмосферные фронты и циклоническая деятельность будут способствовать выпадению осадков разной интенсивности. На этом фоне постепенно начнет повышаться температура воздуха. В южных, центральных и восточных областях в отдельные дни температурные показатели превысят норму в несколько градусов.

Какая будет погода на этой неделе, рассказал в своем обзоре синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 24 апреля, ночью не будет дождей, но уже днем на территории всей страны будут кратковременные дожди, а местами с грозами и даже градом. Ночью и утром местами туман, видимость – до 200-500 метров. Температура воздуха ночью будет +4-9 °С, а днем +15-20 °.

Во вторник, 25 апреля, только на западе и востоке будет дождь, но уже днем осадки охватят и другие регионы — за исключением центральных, южных областей. Ночью и утром возможен туман. Ночью столбики термометров покажут 5-10° тепла, а днем – 14-19° выше нуля.

В среду, 26 апреля, будет дождь на крайнем востоке и западе, а также в Киевской, Черниговской и Одесской областях. Температура ночью будет +5-10°, а днем — +15-20°С. В южных областях воздух прогреется до +19-23°.

В четверг, 27 апреля, ночью дожди ожидаются в западных, Одесской, Киевской областях и на Приазовье. Днем осадки будут на большей части Украины. На Левобережье – сильные ливни с градом. На западе ночью синоптики прогнозируют +2-7°, а днем +9-14°. На остальной территории ночью +7-12°С, днем +16-21°.

В пятницу, 28 апреля, дождливая погода сохранится в южных, центральных восточных областях и на Сумщине. Днем пройдут сильные дожди, на востоке с грозами. Температура воздуха ночью на западе и юге составит +2-7°, на остальной части страны +7-12°. Днем воздух прогреется до +10-15°, а на востоке столбики термометров поднимутся до +20°.

В субботу и воскресенье, 29-30 апреля, дожди сохранятся преимущественно на Левобережье Украины. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет +4-9°, а днем +14-19°.

Как сообщалось, синоптики "Укргидрометцентра" прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха будет от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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