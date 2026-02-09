Прогноз погоды на неделю: когда отступят морозы и наконец-то потеплеет

Погода готовит сюрпризы / © pixabay.com

Украину на этой неделе накроет молодой антициклон, из-за чего осадков будет меньше. Мороз еще продержится несколько дней, а холоднее всего будет ночью.

Об этом в своем прогнозе сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 9 февраля

В понедельник снег будет идти ночью в западных, южных и восточных областях. Днем синоптик осадков не прогнозирует. Однако такая погода повлекла за собой гололед на ветках и гололедица на дорогах. В ночные часы столбики термометров на западе и севере будут показывать от 17 до 23 градусов мороза. На остальной территории прогнозируют -9…-16 градусов. Днем в большинстве областей будет 5-12 градусов мороза. А в Закарпатье в течение суток предусматривают от 2 градусов мороза до 3 градусов с отметкой плюс.

Вторник, 10 февраля

Во вторник погода будет малооблачной и сухой. На дорогах ожидается гололедица. Ночью в центральных, северных и восточных областях мороз опустится до 17-22 градусов мороза. На крайнем севере местами мороз будет усиливаться до -25 градусов. В то же время, на западе будет теплее — от 8 до 14 градусов мороза.

Среда, 11 февраля

В среду может идти небольшой и мокрый снег. На остальной территории осадки не прогнозируют. На дорогах все еще будет оставаться гололедица. В северных, центральных и восточных областях ночью будет от 15 до 21 градуса мороза. На остальной территории температура будет выше и будет достигать 5-14 градусов мороза. Днем в среду прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На севере Левобережья прогнозируется от 2 до 7 градусов мороза.

Четверг, 12 февраля

В четверг синоптик не прогнозирует осадков. Однако в ряде областей может быть туман, туман и гололедица на дорогах. В ночные часы температура составит 5-12 градусов мороза, а днем может быть теплее — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге и западе ожидается от 4 до 9 градусов тепла.

Пятница, 13 февраля

В пятницу ожидается теплая погода, без существенных осадков. В нескольких областях может образовываться туман. Ночью будет теплее, чем в начале недели, синоптик прогнозирует от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем ожидается 0-5 градусов тепла. В западных и южных областях воздух будет прогреваться вплоть до 6-11 градусов тепла.

Суббота, 14 февраля

В субботу пройдут небольшие, местами умеренные дожди на юге и западе, местами осадки будут и в центральных регионах. В остальных областях осадков не прогнозируют, иногда может быть туман. На Приазовье и в Донбассе прогнозируют порывы ветра — 15 — 17 метров в секунду. Ночью воздух может прогреться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха будет достигать 1-6 градусов тепла. На Закарпатье и в Крыму столбики термометра будут показывать от 4 до 9 градусов тепла.

Воскресенье, 15 февраля

В воскресенье по всей стране синоптик прогнозирует теплую и неустойчивую погоду, на которую будет влиять циклон с юга. Осадки, в основном дождь, пройдут в разных областях, а на западе может выпасть мокрый снег. В ночные часы термометры будут показывать от -1 до +4 градусов, а днем 2-7 градусов тепла.

Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.