Прогноз погоды на октябрь: порадует ли второй месяц осени теплом

В этом году погода в Украине в октябре будет теплее, чем в прошлые годы. Ожидается, что средняя лунная температура воздуха составит +7-13°. Этот показатель на 1-1,5° выше нормы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"Лунный объем осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы", — говорится в сообщении.

По сообщению синоптиков, в Украине в октябре средняя месячная температура составила 6-13 тепла. В Карпатах она была ниже – 4-5° тепла. Когда было холоднее, температура воздуха опускалась до 4-16° мороза, на территории северных, центральных и восточных областей — до 17-23° мороза.

"Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине приготовила опасные "сюрпризы" . В страну пришел антициклон, который принес сухую и солнечную погоду, а при этом существенно возрастает пожарная опасность.

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