Прогноз погоды на осень 2024: сколько будет держаться тепло и когда придут ливни

В этом году сентябрь и октябрь будут на 2-3 градуса теплее обычного. В общей сложности среднемесячная температура воздуха осенью будет на несколько градусов выше нормы.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "Суспільне".

По ее словам, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. До 25 сентября на территории нашего государства должна сохраниться солнечная погода.

"В ноябре уже немного будем приближаться ближе к климатической норме, но все же все равно кое-что может быть он выше", — говорит синоптик.

Птуха предупредила, что в сентябре, как и летом в Украине наблюдается дефицит осадков. Однако в октябре и ноябре уровень осадков должен приблизиться к норме.

"Сейчас, по информации наших агрометеорологов, около 70% площадей для посева, скажем так, охвачены именно засухой, даже метровый слой абсолютно сухой. Преимущественно это касается опять же юго-востока Украины", – сказала она.

Синоптик также добавила, что глобальное изменение климата влияет на климат в Украине, который становится более теплым и засушливым.

"У нас действительно больше становится периодов с более высокими значениями температуры. Это лето было ярким примером, у нас была мощная теплая волна. И, в принципе, последние годы у нас любой сезон становится достаточно теплым. А периодов с холодными днями, их становится все меньше и они становятся все более короткими и не столь длительными, не столь интенсивными", – пояснила Птуха.

В то же время, зимой все же могут быть холодные периоды и морозы, но чаще погода будет более мягкой и теплой. Более точные прогнозы на эту зиму можно будет узнать в конце осени.

Напомним, что в Киеве 17 сентября был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня.

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