Прогноз погоды на понедельник, 21 августа: дожди на севере и до +36 на юге (карта)

В понедельник, 21 августа, в северных и большинстве центральных областях Украины ожидаются дожди, также возможны грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Ночью в Украине без осадков, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.м", — говорится в сообщении.

Карта температуры воздуха в городах Украины 21 августа 2023 года. / Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха на западе будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +28 до +31 днем.

В северных областях – от +17 до +20 ночью и от +28 до +32 днем, на юге – от +19 до +24 ночью и от +31 до +36 днем; на востоке – от +18 до +20 ночью и от +29 до +36 днем.

Погода в Киеве и области

Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура ночью +16 – +21, днем +27 – +32, в Киеве – ночью +18 – +20, днем +28 – +30.

Напомним, в Украине 20 августа ожидается жаркая погода +30 и выше, в некоторых областях возможны грозовые дожди.

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