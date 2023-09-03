Прогноз погоды на понедельник, 4 сентября: на западе грозовые дожди (карта)

В Киеве будет облачно, кратковременный дождь.

В Украине в понедельник, 4 сентября, облачно с прояснениями, на западе пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Так, в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, днем и в южной, восточной частях и Днепропетровщине небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории – без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге и юго-востоке страны до 19°; днем в западных, северных и Винницких областях 19-24°, на остальной территории 24-29°.

Температура Украины 4 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области 4 сентября будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 13-15 °, днем 20-22°.

Напомним, синоптики удивили прогнозом погоды в сентябре.

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