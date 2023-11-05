Прогноз погоды на понедельник, 6 ноября, – умеренные дожди и порывы ветра (карта)

В Украине в ближайшие дни погода будет умеренно теплой, местами пройдут небольшие дожди.

В Украине в понедельник, 6 ноября, в большинстве областей ночью пройдут небольшие дожди. Днем в южной и восточной части умеренные дожди; на остальных территориях без существенных осадков.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура ночью – 6-11°, днем – 10-15°; в южной части – ночью 9-14°, днем – 15-20°.

Карта с температурой воздуха в Украине 6 ноября 2023 / Фото: Укргидрометцентр

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью по большей части территории, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 6 ноября ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью – около 10°, днем – 13-15°.

Напомним, синоптики предупредили о непогоде 5 ноября – где сильно ухудшится погода.

Читайте также: