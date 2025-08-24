Прогноз погоды на последнюю неделю лета, 25-31 августа

После контрастных выходных в Украине установится погода с дождями / © Pixabay

В первые дни новой рабочей недели в Украине будет преобладать неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления и низким температурным фоном. Однако во второй половине недели начнет поступать знойная и сухая воздушная масса.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С, в южных областях +23…+28 °С.

Во вторник, 26 августа, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами, 15-20 м/с. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем на востоке, а также в западных областях возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+13 °С, днем +16…+22 °С, в южной половине и в Приазовье ночью +11…+16 °С, днем +22…+27 °С.

В среду, 27 августа, в северных и северо-западных областях пройдут дожди, местами с грозой. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+15 °С, днем +20…+26 °С, в южных и центральных регионах +27…+32 °С.

В четверг, 28 августа, по всей территории Украины за счет влияния антициклона, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+13°С, днем +22…+27°С. на юге и в Закарпатье ночью +12…+17 °С, днем +26…+31 °С.

В пятницу, 29 августа, будет продолжаться влияние антициклона, поэтому осадков не ожидается по всей Украине. Ветер на Левобережье страны переменных направлений, на Правобережье южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, в дневные часы +27…+32 °С, в западной части местами +33…+35 °С.

В субботу, 30 августа, в Украине ожидается малооблачная и жаркая погода без осадков. Только вечером на крайнем западе возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+19 °С, днем +30…+35 °С.

В воскресенье, 31 августа, продлится период сухой и жаркой погоды в большинстве регионов Украины. Только днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+20 °С, днем в западных и северных регионах +26…+31 °С, на остальной территории страны +32…+37 °С.

