Прогноз погоды на сегодня, 14 ноября: где в Украине будет теплее всего и будут ли дожди

Дождей сегодня в Украине не ожидается.
Сегодня, 14 ноября, в Украине без осадков, но туманно. Теплее всего будет на Закарпатье, синоптики там прогнозируют +11-13 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице Украины также будет без осадков, столбики термометров в Киеве покажут 6-8 градусов тепла.
На западе страны до обеда облачно, но дождей не ожидается. Температура воздуха – +5-7 градусов. На востоке будет несколько прохладнее – 4-6 градусов.
На севере также облачно, без осадков +5-7 градусов тепла. Значительно теплее будет в южных регионах – до +11 градусов в Крыму.
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