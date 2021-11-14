Прогноз погоды на сегодня, 14 ноября: где в Украине будет теплее всего и будут ли дожди

Прогноз погоды на сегодня, 14 ноября: где в Украине будет теплее всего и будут ли дожди

Дождей сегодня в Украине не ожидается.

Сегодня, 14 ноября, в Украине без осадков, но туманно. Теплее всего будет на Закарпатье, синоптики там прогнозируют +11-13 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В столице Украины также будет без осадков, столбики термометров в Киеве покажут 6-8 градусов тепла.

На западе страны до обеда облачно, но дождей не ожидается. Температура воздуха – +5-7 градусов. На востоке будет несколько прохладнее – 4-6 градусов.

На севере также облачно, без осадков +5-7 градусов тепла. Значительно теплее будет в южных регионах – до +11 градусов в Крыму.

Укргидрометцентр

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