Украина
173
1 мин

Прогноз погоды на сегодня, 2 марта: чем удивит первый рабочий день весны

Синоптики прогнозируют существенное потепление, однако предостерегают о ночных заморозках и гололедице в отдельных регионах.

Дмитрий Гулийчук
Погода 2 марта

Погода 2 марта / © pixabay.com

В Украине в понедельник, 2 марта, ожидается плюсовая температура воздуха, без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ночью и утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от 1° тепла до 4° мороза,

  • днем 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°.

Погода в Киеве

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.

Ранее синоптик назвал самые опасные даты в марте.

