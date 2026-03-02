- Дата публикации
Прогноз погоды на сегодня, 2 марта: чем удивит первый рабочий день весны
Синоптики прогнозируют существенное потепление, однако предостерегают о ночных заморозках и гололедице в отдельных регионах.
В Украине в понедельник, 2 марта, ожидается плюсовая температура воздуха, без осадков.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По словам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ночью и утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
ночью от 1° тепла до 4° мороза,
днем 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°.
Погода в Киеве
В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.
