Прогноз погоды на сентябрь-2021: в Укргидрометцентре рассказали, чего ждать от первого месяца осени

Прогноз погоды на сентябрь-2021: в Укргидрометцентре рассказали, чего ждать от первого месяца осени

Начало месяца будет жарким.

Погода в Украине в первый месяц осени 2021 года будет близка к климатической норме.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 14-18° тепла, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в сентябре и месячное количество осадков: 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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