Прогноз погоды на субботу, 27 мая: в Украине будут дожди и грозы

В субботу, 27 мая, в Украине тепло, но будет дождь. Что больше – в большинстве регионов будут грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине 27 мая переменная облачность. Ночью на западе и юго-востоке местами будет небольшой кратковременный дождь и гроза. Днем в Украине кроме большинства западных областей прогнозируют умеренные кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах – шквалы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет 11-16 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21-26°. Несколько прохладнее будет на западе страны: ночью прогнозируют +9-14°, а днем температура поднимется до +17-22°. В Карпатах ночью обещают 7-12° тепла, а днем – 10-15°.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

27 мая в Киевской области будет переменная облачность. Ночью осадков не будет, но днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Кроме того, во время грозы может быть порывистый ветер.

В Киевской области ночью будет +11-16°, а днем воздух прогреется до +21-26°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15°, а днем температура повысится до +23-25°.

Напомним, синоптики прогнозируют, что июнь будет в Украине теплым. Ожидается осадки в пределах нормы. Отмечается, что средняя месячная температура в июне будет от 18° до 23° тепла.

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