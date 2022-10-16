Прогноз погоды на три дня: известный метеоролог рассказала, ждать ли дождь 17-20 октября

Погода в Украине радует солнцем, однако, долго ли это продлится.

В понедельник, 17 октября, в Украине сохранится прекрасная солнечная погода. Будет сухо, а днем станет теплее.

Во вторник, по словам украинского метеоролога Наталки Диденко, ожидают потепления – до +17-22 градусов.

"А вот в среду-четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября вероятный снег, атмосферные холодные фронты (карта) с северо-запада Европы принесут существенное похолодание. И нынешние +14-20 сменятся на +6-12 градусов", — сказала Диденко.

Специалист предупредил украинцев об обогреве жилья.

"Без отопления в помещениях станет очень холодно, стремительные скачки атмосферного давления, градусов могут негативно повлиять на здоровье, настроение, работоспособность — подготовьтесь к такому резкому изменению погоды. Это лишь осень взрослеет", — добавила она.

Погода в Киеве

В столице понедельник и вторник, 17-18 октября, по словам Наталки Диденко, будут как "писаночка — красивыми, солнечными, яркими и теплыми".

Завтра в понедельник в столице до +16 градусов, во вторник до +20 градусов.

"Подбирайте яблоки, тыквы, синенькие, калину, набухайте листья с детьми в парке, выгуляйте перед зимовкой легкие белые кроссовки", — предупредила специалист.

А вот в среду в Киеве увеличится облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха.

И уже в четверг днем ожидается всего +7-9 градусов.

Сохранится ли тепло в конце октября

"Похоже, бабы после своего лета уже хотят немного отдохнуть. Вот грядущее похолодание еще не окончательно, потепление в октябре еще будет", — добавила Диденко.

Напомним, климатологи рассказала, какой будет зима в Украине.

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