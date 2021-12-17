Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

Во всех регионах Украины ожидается снег, местами небольшие морозы.

Этот уик-энд точно порадует любителей заснеженных пейзажей. По данным Sinoptik.ua, во всех регионах Украины ожидается снег, местами небольшие морозы. Одевайтесь теплее, а еще лучше, оставайтесь дома с сериалом и чашкой горячего чая – будет слякотно!

Погода на выходные

В субботу, 18 декабря, по данным Sinoptik.ua, практически на всей территории Украины ожидается небольшой мокрый снег и температура около 0 °С. В южных областях и Закарпатье будет теплее — до +3...+5 °С. В большинстве регионов снег начнется еще ночью, и с небольшими перерывами будет падать весь день. Только в Николаевской и Запорожской областях без осадков.

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В воскресенье ситуация с осадками немного изменится — во всех регионах будет снижать. На юге и в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается мелкий снег. Температура воздуха при этом составит 0...–4 °С, но из-за высокой влажности будет ощущаться холоднее — не забывайте про перчатки!

На остальной территории пройдет снег, местами сильный, а столбики термометров покажут от -1 до +2 °С. Если соберетесь в Карпаты, будьте осторожны — на высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей практически непрерывно падает снег, есть опасность схода лавин на крутых склонах (2-й умеренный уровень).

Погода в начале недели

В понедельник в Волынскую, Ровненскую, Львовскую, Тернопольскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области придут морозы до -4 °С и мелкий снег. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается плюсовая температура (до +2...+4°С), возможен мокрый снег.

На остальной территории Украины погода в начале недели будет пасмурной, с утра будет падать небольшой снег, а столбики термометров покажут от -1 до +1 °С.

Приметы на день Святого Николая

Не спешите расстраиваться из-за пасмурной погоды в это воскресенье. Ведь согласно народным приметам, солнечный и морозный Николай предвещал неурожай в следующем году. Если снега выпадало много, запасались терпением — считалось, что такие снежные "окошки" спадут нескоро, а лето будет холодное и дождливое.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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