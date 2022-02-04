Прогноз погоды на выходные, 5-6 февраля: в Украине потеплеет, но будет снег с дождем

Прогноз погоды на выходные, 5-6 февраля: в Украине потеплеет, но будет снег с дождем

Выходные будут облачными.

На выходные, 5-6 февраля, в Украине будут осадки в виде снега, местами — дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В субботу, 5 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, а местами — с дождем. На остальной территории Украины будет существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. На западе — местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью на территории страны 4-9 градусов мороза. На западе температура будет около нуля. На востоке и северо-востоке будет гораздо холоднее: 7-12 градусов мороза. Днем температура воздуха от 2 градусом мороза до 3 градусов тепла. В западных областях столбики термометров покажут +1-6 градусов. На востоке – от нуля до 5 градусов мороза

В Киеве в субботу, 5 февраля, будет облачно. Днем снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Ночью температура воздуха 6-8 градусов мороза. Днем на столбиках термометров – 0-2 градуса тепла.

Укргидрометцентр

В воскресенье, 6 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в восточных и западных областях небольшой снег, а местами — с дождем. На остальной территории страны без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. На западе — местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью будет 0-5 градусов мороза. На востоке температура опустится до -5-10 градусов. Днем температура составит 0-5 градусов тепла. В восточных областях около нуля. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью и днем 4-12 градусов мороза.

В Киеве в воскресенье, 6 февраля, будет облачно с прояснениями. В течение суток – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Ночью температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем – до 5 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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