Прогноз погоды на выходные: в Украине будут дожди и мокрый снег, температура - до 12° мороза

Холоднее всего будет на востоке страны.

В выходные, 28-29 января, погоду в Украине будет определять антициклон. В большинстве областей будет преобладать сухая и по-зимнему теплая погода.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Температура будет колебаться близкой к климатической норме, а местами выше на 3-5°С. Наиболее холодными остаются восточные области, где ночью столбики термометров опускаются до -12-7°С.

По словам Кибальчича, в ближайшие двое суток существенных изменений погоды не предполагается. Только в южных и местами в восточных областях небольшие дожди и снег. Также небольшое количество снега выпадет на юге и западе.

"Снежный покров, к сожалению, отсутствует в большинстве областей, кроме высокогорных районов Карпат. Таким образом, нынешний январь имеет все шансы стать самым бесснежным в нашей стране за весь период метеорологических наблюдений", – говорит синоптик.

Суббота, 28 января

В Украине без существенных осадков. Исключение составит Прикарпатье и южные области. Там ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Одесской и Николаевской областях местами налипание мокрого снега. Кроме того, на дорогах — гололедица.

В восточных областях и в Карпатах ночью температура воздуха будет составлять -12°-7°С, а днем -2°+3°С. На остальной территории ночью прогнозируют -7°-2°С, а днем -1°+4°С.

Воскресенье, 29 января

На большей части Украины существенных осадков не предполагается. Лишь в южных регионах и в Приазовье ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах юга кое-где будет гололедица.

Температурный фон сохранится без существенных изменений. Ночью на Севере Левобережья, а также в Карпатах столбики эрмометров покажут -11-6°С. Днем в Украине будет от -2 до +3°С.

Напомним, что ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимы. Так, по его прогнозу, февраль будет теплым и почти бесснежным. Более того, весна придет в Украину очень рано.

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