Прогноз погоды на выходные: ждать ли весеннего тепла по всей Украине

Погода в Украине / © ТСН

В выходные, 7-8 марта, по всей Украине ожидается стабильная весенняя погода без осадков.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его информации, под влиянием антициклона, охватывающего большую часть Восточной Европы, над страной установится сухая и относительно теплая воздушная масса.

Небо будет преимущественно ясным, ветер слабый.

Днем температура воздуха поднимется до +5…+10°C, на западе местами до +13°C. Среднесуточные показатели останутся на 2-5°C выше нормы.

Карта циклона Фото: Игорь Кибальчич

Погода в субботу, 7 марта: по всей Украине без осадков

На западе страны будет преобладать облачная и сухая погода, местами возможен туман ночью и утром. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — от -3°C до +2°C, днем +8…+13°C.

На севере ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Ночью температура — от -4°C до +1°C, днем +3…+8°C.

В центральных областях будет преобладать сухая антициклональная погода. Ветер западный, 3-8 м/с. Ночная температура — от -4°C до +1°C, дневная +3…+8°C.

На юге и в Крыму погода будет теплой и сухой, возможен туман в утренние часы. Ветер 2-7 м/с. Ночная температура — от -3°C до +2°C, дневная +5…+10°C.

Восточные области останутся под влиянием антициклона: переменная облачность, без осадков, ветер западный и северо-западный 3–8 м/с. Ночью от -6°C до -1°C, днем +1…+6°C.

Погода в Украине в воскресенье, 8 марта

На западе Украины сохранится теплая антициклональная погода, без осадков, местами туман. Ветер 3-8 м/с. Ночная температура — от -2°C до +3°C, днем +8…+13°C.

На севере малооблачно, без осадков, возможен слабый туман в утренние часы. Ветер северный, 2-7 м/с. Ночная температура — от -4°C до +1°C, днем +3…+8°C.

В центральных областях погода антициклональная, облачно с прояснениями, без осадков, туман местами ночью и утром. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура — от -4°C до +1°C, дневная +5…+10°C.

На юге и в Крыму сохраняется сухая антициклональная погода, местами туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура ночью — от -2°C до +3°C, днем +7…+12°C.

Восточные регионы также будут сухими и малооблачными. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура будет держаться от -5 до 0°C, а дневная +4…+9°C.

Напомним, ранее синоптики также прокомментировали погодные условия в Украине. По их словам, сейчас формируется поле повышенного атмосферного давления, которое поступает из Западной Европы.

В целом по стране ожидается преимущественно сухая погода, однако местами возможны осадки.

Также удивит погода в апреле и мае. Тяжелая военная зима почти позади — наступает время весны.