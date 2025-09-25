- Дата публикации
Категория
- Украина
Прогноз погоды в Украине до конца недели: будет ли еще тепло
На выходных в Украине будет преимущественно тепло, однако ночью ожидается значительное снижение температуры воздуха. В пятницу погодные условия определит антициклон.
В пятницу, 26 сентября, антициклон Petralilly с центром ориентировочно над Балтикой обусловит практически всюду в Украине сухую и днем солнечную погоду.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода 26 сентября
Температура воздуха 26 сентября в Украине ожидается умеренная, днем +13+16, на юге +15+18 градусов.
В ближайшую ночь — холодно, +2+9 градусов, на севере, кое-где на западе, северо-востоке и в центре заморозки на почве.
В Киеве 26 сентября будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки на почве, завтра днем в столице +13+15 градусов.
Погода 27 сентября
В субботу, 27 сентября, северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождя.
Погода 28 сентября
В воскресенье, 28 сентября, уступит место атмосферному фронту с северо-востока и принесет дожди с облачной погодой.
«Эти дожди охватят собственно северные области плюс Волынь, Ровенщину и Харьковщину. На остальной территории 28 сентября будет преобладать сухая погода», — добавила она.
Ранее синоптик предупредил, что на смену летнему теплу резко придет октябрьская прохлада и заморозки на почве. Среднесуточная температура снизится до 8-9°, что соответствует норме первой декады октября.