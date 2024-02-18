Прогноз погоды в Украине: где ждать снег и дождь, а где — мороз 19 февраля (карта)

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля обрадует жителей западных областей.
В Украине завтра, 19 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь, а на остальной территории будет без осадков.
Об этом передает Украинский гидрометеорологический центр.
По сообщению синоптиков, ветер ожидается северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, а в северо-восточных областях — до 9° мороза.
На юге – около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла.
В западных областях — 2-7 ° тепла.
Прогноз погоды на 19 февраля по Киевской области
Вблизи столицы и в Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без осадков
Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1-6° мороза, днем от 2° до 3° тепла.
В Киеве ночью — 3-5° мороза, днем — 0-2° тепла.
Напомним, завтра, 19 февраля, украинцы чтят память святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии.
19 февраля в церковном календаре – день памяти святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии. По традиции нужно посмотреть в небо: светит луна красного цвета? В сырую, но теплую погоду, а если днем пойдет снег — к плохому урожаю.
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