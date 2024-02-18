Прогноз погоды в Украине: где ждать снег и дождь, а где — мороз 19 февраля (карта)

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля обрадует жителей западных областей.

В Украине завтра, 19 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь, а на остальной территории будет без осадков.

Об этом передает Украинский гидрометеорологический центр.

По сообщению синоптиков, ветер ожидается северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода 19 февраля Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Температура ночью 1-6° мороза, а в северо-восточных областях — до 9° мороза.

На юге – около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла.

В западных областях — 2-7 ° тепла.

Прогноз погоды на 19 февраля по Киевской области

Вблизи столицы и в Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без осадков

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1-6° мороза, днем от 2° до 3° тепла.

В Киеве ночью — 3-5° мороза, днем — 0-2° тепла.

Напомним, завтра, 19 февраля, украинцы чтят память святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии.

19 февраля в церковном календаре – день памяти святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии. По традиции нужно посмотреть в небо: светит луна красного цвета? В сырую, но теплую погоду, а если днем пойдет снег — к плохому урожаю.

Читайте также: