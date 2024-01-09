Прогноз погоды в Украине на 10 января: где будут наблюдаться опасные метеоявления

В одном из регионов – опасные метеорологические явления.
Синоптики сделали прогноз погоды на 10 января. В разных областях температура воздуха: от 6 до 17 градусов мороза ночью, днем – от 1 до 6 градусов мороза.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
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Так, в Украине 10 января будет:
- облачно с прояснениями;
- без осадков, лишь в северных и восточных областях местами небольшой снег;
- на дорогах страны гололедица;
- ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.
"Температура ночью 6-11° мороза, в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и Прикарпатье 12-17°; днем 1-6° мороза, в Закарпатье и местами в Крыму 0-2° тепла", — отмечают синоптики.
В частности, в Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлен I уровень опасности (желтый).
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – добавляют в центре.
Ранее синоптик сообщила, сколько в Украине продержатся морозы.
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