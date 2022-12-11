Прогноз погоды в Украине на 12 декабря: аномальное изменение температуры в Киеве, осадки и туман

В Украине будет тепло в южных регионах.
В Украине 12 декабря ожидаются осадки, туман и холодная температура воздуха на западе и тепла — на юге.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине 12 декабря сохранятся осадки. Днем на западе, севере и Винницкой области осадки стихнут, засыпать снегом будут Карпаты. Из-за непогоды ожидается сильный гололед.
Температура воздуха:
- Прохладно будет в западных, северных областях и Винницкой области -1-4 градуса.
- На востоке, в большинстве центральных областей и Сумской области, а также в южной части еще тепло, +3+9, местами до +9+12 градусов, в Крыму до +15 градусов. В дальнейшем ожидается похолодание.
В Киеве в понедельник, 12 декабря, ожидается похолодание. Утром возможны осадки. Поэтому в столице ожидается гололедица.
"12 декабря будет наблюдаться аномальное течение температуры воздуха: ночь в столице будет теплой, до +3 градусов, а днем похолодает до 0, -1 градуса", — сообщила Диденко.
Непогода в Украине
Во Львове в воскресенье, 11 декабря, наблюдается ненастье. В городе выпал мокрый снег, превращающийся в лед. Поэтому во Львове повалены деревья и электроопоры, приостановлено курсирование транспорта. Жителей Львова призывают без необходимости не выходить на улицы, поскольку с крыш и деревьев могут падать снежные глыбы и сосульки.
Также 11 декабря "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке поездов из-за непогоды. Это произошло из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети.
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