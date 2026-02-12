ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
149
1 мин

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля: где потеплеет до весенних градусов

Погода в Украине во второй половине текущей недели, по прогнозу синоптиков, изменится по всей территории. Везде произойдет значительное потепление.

Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © УНИАН

Сегодня, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и северных областях возможен местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

На дорогах, за исключением юга, местами возможно оледенение. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье — 1-6° мороза. Днем ожидаются значения 0-5° тепла, в Закарпатье и в южных регионах — 3-8°. В восточных областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области облачно с периодами прояснения, возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

На дорогах столицы и региона ожидается гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью температура около 0°, днем — 1-3° тепла.

В Киевской области ночью возможны колебания от 3° тепла до 2° мороза, днем — 0-5° тепла.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину уже заходит более теплая воздушная масса, вытесняя холод. Днем мороз станет мягче до 2-4°, что свидетельствует о начале весенней перестройки погодных процессов на южные.

149
