Прогноз погоды в Украине на 12 февраля: тепло, но с дождями

Завтра, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков. Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, на побережье морей 6-11 градусов. Днем 7-12° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до +15°.

Прогноз погоды в Киевской области

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 7-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем +8-10°.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет настоящее потепление. Больше об этом читайте в новости.

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