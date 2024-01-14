Прогноз погоды в Украине на 15 января: облачно, гололедица, местами до минус 10° мороза

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 15 января.

В Украине в понедельник, 15 января, будет преобладать облачная погода, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, в западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью умеренный снег; на остальной территории – без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в центральных областях до 10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Карпатах временами снег, местами порывы юго-западного ветра 25 м/с, метель. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода в Киеве и области

В Киевской области 15 января – облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

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