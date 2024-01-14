Прогноз погоды в Украине на 15 января: облачно, гололедица, местами до минус 10° мороза

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 15 января.
В Украине в понедельник, 15 января, будет преобладать облачная погода, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Так, в западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью умеренный снег; на остальной территории – без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в центральных областях до 10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла.
В Карпатах временами снег, местами порывы юго-западного ветра 25 м/с, метель. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.
Погода в Киеве и области
В Киевской области 15 января – облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.
Напомним, Наталья Диденко объяснила грозу с громом посреди зимы (видео).
Читайте также:
- Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 января
- Прогноз погоды на 14 января: в Украине местами метель и мороз до -18°
- 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений – однако новый пик "не за горами"