Прогноз погоды в Украине на 18-24 сентября: в большинстве областей тепло и без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе – 18-24 сентября.

В Украине в течение этой недели, 18-24 сентября, в большинстве областей Украины будет преимущественно сухая и солнечная погода. В западных областях возможны кратковременные дожди.

Об этом пишет Meteoprog.

В понедельник 18 сентября ожидается малооблачная, теплая и сухая погода. Ночью и утром в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами возникнут туманы. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +22…+27 °С.

Во вторник, 19 сентября, только в западных областях днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +8…+13 °С, днем +22…+27 °С, на западе +17…+22 °С.

В среду, 20 сентября, небольшие дожди иногда возможны только в западных областях и на севере Украины. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +22…+27 °С, в Карпатском регионе +15…+20 °С.

В четверг, 21 сентября, сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14 °С, днем +23…+28 °С.

В пятницу, 22 сентября, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, днем воздух прогреется до +24…+29 °С.

В субботу, 23 сентября, осадки в Украине не прогнозируются. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +25…+30 °С.

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины продлится период сухой и теплой погоды. Лишь на западе в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет +11…+16 °С, днем +26…+31 °С, на западе +19…+24 °С.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на понедельник, 18 сентября.

Читайте также: