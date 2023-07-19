Прогноз погоды в Украине на 20 июля: большинство областей покроют дожди и грозы

В четверг, 20 июля, у областей Украины будут дожди и грозы. Осадки пройдут только на восток страны.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В регионах переменная облачность. Ночью на западе, в Одесской и Винницкой областях будет дождь. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют днем на большей части территории страны. В центре и на юге во время грозы порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине составит 13-18°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +23-28°. На юге страны ночью воздух прогреется до 17-22°, а днем – до +27-32° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 20 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области на 20 июля — переменная облачность. Ночью синоптики осадков не предсказывают. Впрочем, днем кратковременные дожди, а местами грозы.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +13-18°, а днем поднимется до +23-28°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем – +25-27°

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"20 июля ночью в западных, Одесской, Винницкой областях, днем и в центральных и южных областях — грозы", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине в четверг, 20 июля.

Как сообщалось, в Украине был объявлен чрезвычайный уровень опасности. По данным синоптиков, опасность возникновения пожаров продлится несколько дней: 19-21 июля.

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