Прогноз погоды в Украине на 20 ноября: какие области засыплет снегом (карта)

По всей стране будет облачно с прояснениями, однако кое-где выпадет снег.

Сразу два прогноза погоды от ведущих специалистов в Украине информируют граждан об ухудшении условий и снег с дождем. Согласно информации о погоде на понедельник, 20 ноября, от Украинского гидрометеорологического центра, на западных, восточных, большинстве центральных и южных областей Украины ожидается снег, местами с дождем, на дорогах местами гололедица.

Об этом говорится в прогнозе и свидетельствует карта погоды от Укргидрометцентра.

Как свидетельствует карта Укргидрометцентра, на остальной территории Украины обойдется без существенных осадков.

Прогноз погоды на 20 ноября Фото: Укргидрометцентр.

Ветер синоптики ожидают преимущественно северный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха 20 ноября

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

По всей Украине облачно с прояснениями.

"В западных, восточных, большинстве центральных и южных областей снег, местами с дождем, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Известная синоптика Наталья Диденко сначала прокомментировала снег в Одессе.

"Здесь заволновались из-за снега в Одессе. Но, во-первых, первый снег никогда долго не лежит, а во-вторых, разве это не красиво", — написала она на своей странице в соцсети.

По прогнозу Диденко, в понедельник в Украине должны пойти дождь и мокрый снег. Наиболее возможны осадки на востоке и западе Украины. На остальной территории без существенных осадков.

Также синоптик предупредила украинцев об осторожности как на дорогах, так и на тротуарах, потому что нас ждет гололедица.

"Уже гораздо внимательнее смотрите под ноги и под колеса — мокрые дороги с тротуарами и даже кое-где с гололедицей (ох)) могут стать причиной нежелательных столкновений. Поберегитесь", — добавила она.

В Киеве в понедельник будет холодно, однако без осадков

В Киеве погода изменится.

"Пуховики и шапки необходимы – ночью 1-3 мороза, днем около нуля", – пишет Диденко.

Середина на следующей неделе будет еще холоднее, предупреждает она.

"О дождях и снегах — внимательно следим за ежедневными прогнозами погоды. Не мерзните, облагайтесь теплыми котами, примите любую погоду по душе, помогайте нашим защитникам, всем нужной Погоды", — добавила синоптикиня.

Напомним, в Украине идут настоящие морозы. С 19 по 23 ноября нас ждут до минус 14 холода.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Самая теплая зима и без снега! Ученые удивляют прогнозам

Читайте также: