Прогноз погоды в Украине на 24 августа: будет тепло и солнечно, но местами дожди

В Киеве на праздник - вероятность дождя.
24 августа 2021 на День Независимости в Украине будет и дождь, и солнце, и тепло, и свежо.
Об этом сообщает украинская синоптик Наталья Диденко в сообщении в Facebook.
В западных областях, местами на севере и в Винницкой области — дожди, грозы.
На Западе в течение дня - 17-22 ° по Цельсию.
"На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода с температурой воздуха 23-29 °.
В Киеве завтра вероятность дождя, но не особо-то серьезного. Может ограничиться и облаками. Воздух в столице прогреется до 26-27 °", — говорится в сообщении.
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