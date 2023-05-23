Прогноз погоды в Украине на 24 мая: местами будет гроза, температура — до +28°

Прохладнее всего в течение суток будет в Карпатах.

В среду, 24 мая, в Украине будет прохладно. Местами в регионах будут дожди и даже с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Ночью в восточных, большинстве центральных и в Запорожской областях местами будет небольшой дождь. Днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, кратковременные дожди, местами — грозами.

Ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут 12-17° тепла. В западных, Винницкой и Житомирской областях температура будет несколько ниже – 6-11° тепла. Днем воздух в Украине прогреется до +20-26°. На юге Одесщины кое-где будет до +28° тепла. В Карпатах днем синоптики прогнозируют +3-8°, а днем – 13-18°.

Прогноз погоды на 23 мая в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе переменная облачность. Без осадков, лишь днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +23-25 градусов. Ночью температура в области будет 12-17 ° тепла, но уже днем воздух прогреется до +20-25 °.

Напомним, синоптик "Укргидрометцентра" сообщали, что в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, а максимум – 30-37°.

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