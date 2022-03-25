Прогноз погоды в Украине на 26-27 марта: какими будут последние выходные первого месяца весны

Прогноз погоды в Украине на 26-27 марта: какими будут последние выходные первого месяца весны

Ночью в субботу и воскресенье в некоторых регионах ожидается мороз.

Последние выходные первого месяца весны, 26-27 марта, в Украине будут дождливыми, местами в воскресенье возможен даже мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ночью без осадков, днем, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, южных и юго-восточных областей, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в юго-восточных областях 0-5° мороза, днем 11-16° тепла.

В воскресенье, 27 марта, ночью в Украине, днем в восточных и юго-восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной и восточной части до 5° тепла, днем в Украине 0-5° тепла, в южной и западной части 4-9°, на Закарпатье и в Одесской области 10-13°.

В Киеве 26 марта ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15° тепла. 27 марта в столице ночью будет идти небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщала, что в субботу в Украине будет снова тепло, а в воскресенье — похолодает и будет ветрено.

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