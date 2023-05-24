Прогноз погоды на 26 мая: Украину накроют дожди и грозы

Несмотря на дожди, будет тепло.

В четверг, 25 мая, в Украине дождь будет, а местами будут грозы. Впрочем, температура воздуха будет "плюсовой". Местами столбики термометров покажут +26°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на Левобережье, юге страны, в Карпатах и Закарпатье кратковременные дожди и грозы. Объявлен I уровень опасности. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 11-16 градусов тепла. Несколько прохладнее в ночное время будет в западных областях — всего +8-13°. Днем в Украине воздух прогреется до +21-26°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10 °, а днем +13-18 °.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

25 мая в регионе переменная облачность. Местами в области днем небольшой кратковременный дождь. Скорость северного ветра 5-10 м/с.

Ночью в Киевской области температура воздуха будет 11-16° тепла, а днем — 21-26° выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15°, а днем воздух прогреется до +26°.

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", в Украине в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Читайте также: