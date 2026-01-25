- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 387
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогноз погоды в Украине на 26 января: потепление с нюансом
В понедельник установится плюсовая температура на Украине, в некоторых регионах пройдут дожди с мокрым снегом.
В понедельник, 26 января, в Украине ожидается ощутимое потепление в оттепель. Крепкий мороз сохранится только в севере и востоке.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Какая погода в Украине будет в понедельник, 26 января
В западных областях пасмурно, без существенных осадков. Средняя ночная температура воздуха +1 -1 градуса, дневная +1 +5 градусов.
В северных областях облачно, дождь, мокрый снег, местами без существенных осадков. Ночная температура воздуха -3 -11 градусов, дневная -1+1 градус.
В центральных областях облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +1+2 градуса, дневная +1+3 градуса.
В южных областях пасмурно, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +1+3 градуса, дневная +1+3 градуса.
В восточных областях облачно, дождь, мокрый, местами умеренный снег. Ночная температура воздуха -4-10 градусов, дневная -2-4 градуса.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко отметила, что всю следующую неделю обещает быть в Украине теплой и влажной. В течение дня понедельник уже будет явно теплеть: на западе и юге 0+5 градусов, на остальной территории Украины 0-5 градусов мороза, только на северо-востоке -6-12 градусов.
«С 31 января-1 февраля, по предварительным прогнозам, снова ощутимое похолодание», — отметила она.
Напомним, синоптики прогнозируют ощутимый температурный скачок уже в начале следующей недели, однако потепление принесет с собой гололед и мокрый снег.