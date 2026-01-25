Прогноз погоды в Украине на 26 января: потепление с нюансом

В Украине станет теплее / © iStock

В понедельник, 26 января, в Украине ожидается ощутимое потепление в оттепель. Крепкий мороз сохранится только в севере и востоке.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Какая погода в Украине будет в понедельник, 26 января

В западных областях пасмурно, без существенных осадков. Средняя ночная температура воздуха +1 -1 градуса, дневная +1 +5 градусов.

В северных областях облачно, дождь, мокрый снег, местами без существенных осадков. Ночная температура воздуха -3 -11 градусов, дневная -1+1 градус.

В центральных областях облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +1+2 градуса, дневная +1+3 градуса.

В южных областях пасмурно, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +1+3 градуса, дневная +1+3 градуса.

В восточных областях облачно, дождь, мокрый, местами умеренный снег. Ночная температура воздуха -4-10 градусов, дневная -2-4 градуса.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко отметила, что всю следующую неделю обещает быть в Украине теплой и влажной. В течение дня понедельник уже будет явно теплеть: на западе и юге 0+5 градусов, на остальной территории Украины 0-5 градусов мороза, только на северо-востоке -6-12 градусов.

«С 31 января-1 февраля, по предварительным прогнозам, снова ощутимое похолодание», — отметила она.

Напомним, синоптики прогнозируют ощутимый температурный скачок уже в начале следующей недели, однако потепление принесет с собой гололед и мокрый снег.