Прогноз погоды в Украине на 7 июня: часть регионов накроют дожди с грозами

В среду, 7 июня, местами на территории Украины будут дожди и даже грозы. В регионах будет тепло. Днем синоптики прогнозируют до +27°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине – переменная облачность. На западе страны будут кратковременные дожди, кое-где с грозами. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Украине столбики термометров поднимутся до +11-16°. На востоке и северо-востоке страны воздух прогреется до +22-27°С. Чуть прохладнее будет в западных областях – всего 18-23° тепла.

Погода в Украине в среду, 7 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе переменная облачность. Осадков не будет. Лишь местами в области днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет +11-16°, но днем столбики термометров поднимутся до +22-27°. Ночью в Киеве синоптики прогнозируют +14-16°, днем воздух прогреется до +24-26°

Напомним, синоптики сообщали, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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