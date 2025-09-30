Прогноз погоды в Украине на октябрь 2025: чего следует ожидать

Погода / © iStock

Реклама

В октябре в Украине ожидается достаточно холодная погода, в частности заморозки и новые осадки.

Чего ожидать украинцам в ближайшие дни, в каких регионах возможен мокрый снег и когда стоит ожидать потепления рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду

Ближайшие трое суток будут холодными и дождливыми. Осадки не прекратятся, но они будут умеренными. 1 октября в северных областях ожидаются небольшие дожди, 2 октября дожди пройдут в северных, центральных областях и Харьковской области. В пятницу, 3 октября, большинство регионов будет иметь временный перерыв от осадков.

Реклама

Однако уже в субботу, 4 октября, новая порция дождей придет с юго-запада, осадки ожидаются по всей территории Украины. Только на высокогорье Карпат дожди превратятся в мокрый снег, а температура там снизится до около 0 °C.

В начале октября дневные температуры будут оставаться низкими: +5…+10 °C, только в Закарпатье, на юге и востоке страны дневные показатели повысятся до +11…+16 °C. 3 октября, из-за временного прояснения, температура днем немного повысится — до +10…+12 °C, на юге — до +19 °C.

Ночи станут холодными: 2-3 октября в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях возможны заморозки. Это явление опасно, ведь еще продолжается вегетация растений и частично не собран урожай.

Первые выходные октября, 4-5 числа, снова принесут облачную и дождливую погоду. 4 октября ночью на юго-западе и днем по всей Украине — небольшие дожди. 5 октября осадки ожидаются в большинстве областей, кроме юга, а днем в центральных регионах также может быть без дождя. Заморозков в эти дни не прогнозируют из-за наличия облачности и осадков.

Реклама

Ночная температура в этот период будет колебаться +4…+10 °C, днем — +10…+16 °C. На востоке и юго-востоке страны будет теплее: ночью +7…+13 °C, днем +14…+20 °C. В ближайшие пять дней существенного потепления ожидать не стоит, разве что в юго-восточных регионах дневные показатели немного повысятся до +14…+20 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, что грядущая зима в Украине будет рекордно холодной. В частности, прогнозируют сильные морозы и много снега.