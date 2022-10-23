Прогноз погоды в Украине на понедельник, 24 октября: периодические туманы и без существенных осадков

В ближайшее время в Украине сильного холода не будет.
Погода в Украине в понедельник, 24 октября, будет туманной, без существенных осадков, с температурой воздуха +10+18 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Завтра проскакиваем между капельками. Дождями. 24 октября в Украине будет хоть и сыро, однако без существенных осадков. Лишь в ближайшую ночь пройдут дожди в восточных областях. Но уже завтра днем — везде без особых осадков. Туманы периодические, правда", — рассказала синоптик.
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +10+18 градусов.
В Киеве понедельник будет без дождя, днем – до +14, +15 градусов.
Дальше – снова будет дождливо, но без существенного похолодания.
Напомним, согласно прогнозу "Укргидрометцентра" зима в Украине 2022-23 будет со средней температурой воздуха, на 1-2 градуса выше нормы. Очень низкая вероятность длительных периодов холодов с температурой –25-30 градусов. В большинстве случаев возможны кратковременные похолодания длиной от 1 до 5 дней.
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