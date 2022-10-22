Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 23 октября: будет облачно и дождь

В ближайшее время в Украине сильного холода не будет, прогнозирует синоптик.

Погода в Украине в воскресенье, 23 октября, будет облачной и дождливой с температурой воздуха +10+14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, в ночь на 23 октября и утром дожди ожидаются в западных областях Украины. Утром и днем осадки переместятся на север, центр и юг. В то же время, на востоке дождь будет уже вечером воскресенья.

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Во второй половине дня на западе, севере, части центра и в Одесской области будет без существенных осадков.

Температура воздуха в Украине составит в среднем +10+14 градусов. В западных и южных областях будет теплее всего: +14+18 градусов. В то же время на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Харьковщине температура воздуха составит +8+12 градусов.

Что касается погоды в Киеве, то она будет влажной: в столице будет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11+12 градусов. Однако уже в понедельник, 24 октября, в Киеве потеплеет до +14+16 градусов.

"В ближайшее время в Украине сильного холода не обещает атмосфера, поэтому можно спокойно держаться пока без отопления", – отметила Диденко.

Напомним, согласно прогнозу "Укргидрометцентра", зима в Украине 2022-23 будет со средней температурой воздуха, на 1-2 градуса выше нормы. Очень низкая вероятность длительных периодов холодов с температурой -25 -30 градусов. В большинстве случаев возможны кратковременные похолодания длиной от 1 до 5 дней.

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