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Непогода накрывает Украину: синоптики забили тревогу уже в 10 областях (карта)
Разрушительный атмосферный фронт неожиданно вступил в силу и стремительно расширил зону влияния — экстренные предупреждения о шквалах и опасном граде объявлены сразу десять областей Украины и Киев.
В Украине объявили первый (желтый) уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий в значительной части страны. Уже завтра, 19 июля, жителей десяти областей ожидают сильные ливни, грозы и опасный град со шквалами до 20 метров в секунду.
О распространении непогоды предупреждает «Укргидрометцентр».
Шторм расширяет границы: непогода охватит 10 областей
Зона метеорологической нестабильности существенно увеличилась и теперь охватывает ряд регионов. Днем 19 июля умеренные, а иногда и сильные дожди с грозами накроют все западные области, а также Житомирщину и Винницкую область.
Кроме того, стихия частично заденет центральные и южные регионы. Местами будет интенсивно дождь на Киевщине, Черкасщине, Кировоградщине и Одесщине, где в отдельных районах также возможно выпадение града.
Самая сложная ситуация с осадками ожидается в Винницкой, Черновицкой областях и Карпатах. Специалисты отмечают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу инфраструктуре и могут осложнить работу энергетиков, строителей и движение транспорта.
Температурные качели: прогноз погоды на 19 июля.
Несмотря на грозовой фронт, на большей части территории Украины сохранится теплая и комфортная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 13-18 градусов, а на побережье морей столбики термометров не опустятся ниже 21 градуса тепла.
Днем воздух прогреется до 26-31 градуса, и только в западных областях из-за непогоды будет немного свежее - от 22 до 27 градусов выше нуля. Ветер будет преобладать южный, однако на западе он сменит свое направление на северо-западное.
Зной и локальные ливни: погода в Киеве и области
Столичный регион также не обойдет изменение погодных условий, хотя первая половина суток пройдет спокойно. Ночью в Киеве и области осадков не ожидается, однако уже днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.
Температурный режим будет оставаться стабильно высоким. Ночью по области ожидается 13-18 градусов, а днем столбики термометров покажут жаркие 26-31 градус.
В Киеве ночная температура будет составлять 15-17 градусов. Днем воздух в столице прогреется до ощутимых 29-31 градусов тепла на фоне умеренного южного ветра.
Напомним, еще вчера синоптики предупреждали, что из-за непогоды в некоторых областях в течение 19–20 июля ожидаются масштабные подтопления и опасные селевые потоки только.