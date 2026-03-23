Прогноз цен на АЗС: будет ли дефицит горючего в Украине и когда ждать стабилизации рынка

Война на Ближнем Востоке спровоцировала масштабную нестабильность на мировом энергорынке, что прямо отразилось на стоимости горючего в Украине.

Какова сейчас ситуация с топливом в мире и чего ждать украинцам: очередной рост цен на АЗС или вообще дефицит дизеля — читайте в материале ТСН.ua

Как изменились цены на горючее в Украине на фоне войны в Иране

Военный конфликт на Ближнем Востоке почти мгновенно отразился на ценниках на украинских заправках. С начала войны в Иране, в Украине начался стремительный рост цен на горючее. Согласно мониторингу порталаМинфин, по состоянию на 27 февраля 2026 года, средняя стоимость горючего на АЗС составляла:

А-95+ — 66,68 грн/л;

А-95 — 61,84 грн/л;

А-92 — 59,75 грн/л;

ДТ — 61,60 грн/л;

Газ — 38,50 грн/л.

Однако в течение следующего месяца топливный рынок отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке, что спровоцировало резкий скачок котировок нефти. Как следствие, по состоянию на 23 марта, ценына украинских заправках существенно изменились:

А-95+ — 75,66 грн/л;

А-95 — 71,85 грн/л;

А-92 — 66,60 грн/л;

ДТ — 84,22 грн/л;

Газ — 45,53 грн/л.

Анализируя период менее чем за месяц, можно увидеть значительное подорожание всех видов энергоресурсов. Наибольший удар получил сегмент дизельного горючего:

А-95 + — 13,47%;

А-95 — 16,19%;

А-92 — 11,46%;

ДТ — 36,72%;

Газ — 18,26%.

Стоит заметить, с целью смягчения влияния мирового энергетического кризиса на украинских потребителей, правительство ввело в Украине программу «топливный» кэшбек, которая будет действовать 0 марта до 1 мая текущего года.

Украинцы смогут получить компенсацию за горючее в размере: 15% средств за дизельное топливо, 10% за бензин и 5% за автогаз. На каждом литре кэшбек составит от 2 до 11 гривен

Какая ситуация сложилась с топливом в мире

Война на Ближнем Востоке спровоцировала скачок цен на топливо и в Европе. Как сообщало издание Bild, в Германии стоимость бензина на отдельных АЗС по состоянию на 4 марта превышала 2,4 евро за литр.

Самое дорогое горючее зафиксировали на трассе A3 возле Пассау (станция ESSO), где литр Super стоит 2,479 евро. В целом по стране по состоянию на 4 марта цены выросли на 6-9 евро.

По данным The Times от 10 марта, конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост цен в Великобритании: бензин подорожал на 6% до £1,39 за литр, а дизель — на 9% до £1,55. Министр финансов Рэйчел Ривз предупредила о рисках инфляции из-за блокады Ормузского пролива, хотя панические слухи о дефиците горючего в соцсетях пока не подтверждены официально.

Похожая тенденция наблюдается и в других странах. В Германии бензин А-95 стоит €2,07, а дизель — €2,16, продемонстрировав недельный рост на 10% и 19% соответственно. В целом по ЕС горючее подорожало на 9-21% всего за семь дней. Самая критическая ситуация на Шри-Ланке, где из-за острого дефицита энергоресурсов правительство ввело четырехдневную рабочую неделю для экономии топлива.

В марте розничные цены на бензин в США подскочили более чем на30%, приближаясь к отметке $4 за галлон. Как сообщает «НефтеРынок», стоимость горючего выросла примерно на $0,90 после начала военных действий между США, Израилем и Ираном в конце февраля. По данным Ассоциации ААА, сейчас средняя цена на американских АЗС составляет $3,88 за галлон.

Аналитики, в частности Патрик Де Хаан из GasBuddy, прогнозируют дальнейшее подорожание до $4,10 и выше уже на следующей неделе на фоне скачка стоимости нефти. Последний раз такие показатели фиксировали еще в августе 2022 года.

В понедельник, 23 марта, власти Китая искусственно сдержали рост цен на горючее, чтобы смягчить удар от подорожания нефти. Как сообщает Reuters, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) повысила предельную стоимость бензина до 1160 юаней за тонну (~$167,93), а дизеля — до 1115 юаней.

Фактически правительство позволило ценам вырасти лишь на половину от того, что предусматривал рыночный механизм (вместо потенциальных 2205 и 2120 юаней соответственно). Несмотря на это заградительное вмешательство, расценки на заправках Китая все равно достигли исторического максимума, приблизившись к пиковым показателям кризиса 2022 года.

В ведомстве объяснили такое решение необходимостью поддержать социальную стабильность и уменьшить расходы конечных потребителей.

Как страны Европы сдерживают рост цен на заправках

Из-за стремительного подорожания нефти на фоне войны в Персидском заливе правительства европейских стран прибегли к экстренному регулированию рынков горючего, пишет «НефтеРынок».

Италия 19 марта законодательно снизила цены на бензин и дизель на €0,25/л, а на автогаз (LPG) — на €0,12/л. Кроме борьбы со спекуляциями, власти ввели трехмесячные налоговые льготы для перевозчиков.

Словакия с 19 марта ограничила объемы закупки дизеля и готовит отдельные тарифы для иностранного транспорта. Похожие лимиты на продажу топлива ввели сети Mol и Shell в Словении.

В Греции государство жестко ограничило маржу розничных торговцев: наценка не может превышать €0,05/л от стоимости закупки на НПЗ или €0,12/л при работе через посредников. Португалия также пошла по пути временного снижения налогов и рассматривает вариант прямого ценового контроля.

Франция пока отказывается от налоговых послаблений, однако правительство договорилось с поставщиками о стабилизации цен. Сеть TotalEnergies с 13 марта установила верхнюю границу стоимости: €1,99/л за бензин и €2,09/л за дизельное топливо.

После заявления Трампа, цены на горючее начали падать

Президент США Дональд Трамп приказал на пять дней приостановить удары по объектам Ирана. Об этом он сообщил в соцсетях, отметив, что решение принято после «продуктивных переговоров» о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, в течение последних двух дней стороны провели конструктивные консультации, которые продлятся еще неделю.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и беспрекословному прекращению наших военных действий на Ближнем Востоке. Основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — написал Т

После заявления президента США, в понедельник, 23 марта мировые цены на нефть обвалились более чем на 15%. На фоне этой новости майские фьючерсы Brent в 13:08 по киевскому времени опустились до $96 за баррель, а американская нефть WTI подешевела на 13,5% — до $85,28.

Впрочем, позже произошел небольшой отскок: по данным биржи ICE, по состоянию на 14:13 стоимость Brent отыграла часть падения до $105,51, что все равно остается на 6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Хватит ли Украине горючего до конца марта

По данным аналитиков Enkorr, Украина обеспечена дизелем до конца марта, однако перспективы на апрель остаются туманными. Как сообщает Reuters, импорт горючего сейчас растет — ежедневные поставки увеличились на 3% (до 17 тыс. тонн), что позволяет выйти на показатели прошлого года.

Из-за уничтожения собственных нефтеперерабатывающих мощностей страна полностью зависит от импорта из Европы. Главной проблемой сейчас является нежелание поставщиков подписывать долгосрочные контракты на следующий месяц. Участники рынка отмечают, что переговоры продолжаются, но конкретных гарантий по объемам на апрель пока нет.

Ситуацию осложняет стремительное подорожание — за последний месяц оптовые цены на дизель взлетели почти на 50%. Трейдеры связывают этот скачок с конфликтом на Ближнем Востоке и предупреждают, что в случае эскалации стоимость ресурса продолжит расти.

Между тем директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что никакого дефицита дизельного горючего нет и не прогнозируется.

«Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 несется о якобы дефиците дизтоплива, которого якобы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке», — сказал Куюн.

Эксперт отметил, что объемы поставок горючего в марте держатся на уровне прошлого года, что позволяет даже формировать запасы на апрель. Сейчас уже зарезервировано около 40% необходимого ресурса на следующий месяц, а контрактирование остальных объемов продолжается в рабочем режиме.

Куюн отметил, что слухи о дефиците возникли из-за ошибочной трактовки аналитических материалов.

«Неправильная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците,

связано с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще не известна. Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет», — подытожил эксперт

Как война США и Ирана повлияла на мировой энергорынок

Война между США и Ираном ударила по мировому рынку нефтисильнее, чем конфликт России и Украины. Об этом заявил глава компании Chevron Майк Вирт.

По его словам, привычные маршруты поставок горючего сейчас разорваны. Даже если ситуация успокоится, понадобится немало времени, чтобы снова наполнить рынок нужными видами нефти и бензина. Из-за атак на танкеры в Азии уже не хватает дизеля и авиационного топлива, а поставки газа и удобрений идут с большими задержками.

Пока трудно точно сказать, насколько сильно повреждена нефтяная инфраструктура. Однако министр энергетики США Крис Райт надеется, что порядок на рынке удастся восстановить быстро. Он призвал нефтяные компании добывать больше сырья, чтобы остановить кризис.

Чего ожидать украинцам

По прогнозам эксперта Сергея Куюна, стоимость горючего может вплотную приблизиться к отметке 90 грн за литр. Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин добавляет, что уже на следующей неделе на крупных сетевых АЗС (OKKO, WOG) бензин может подорожать до 85 грн/л, а дизель — до 95 грн/л. На меньших заправках цена обычно на 5 грн ниже, однако общий тренд на рост сохраняется.

Главные причины скачка — мировое подорожание нефти и исчерпание старых запасов в Украине. Оптовые цены на границе уже достигли 81 грн/л за дизель и около 70 грн/л за бензин. Сейчас только «Укрнафта» имеет возможность несколько сдерживать ценники благодаря государственным механизмам.

Дмитрий Леушкин призывает избегать паники. Ожидается, что благодаря использованию стратегических резервов цена нефти Brent стабилизируется в пределах 105-110 долларов за баррель. В таком случае стоимость горючего в Украине должна зафиксироваться на уровне 85 грн/л для дизеля и 78 грн/л для бензина.

Нынешний ажиотаж обусловлен прежде всего страхом перед новыми атаками на Ближнем Востоке. Однако эксперты успокаивают: серьезно повредить крупную нефтяную инфраструктуру крайне сложно, поэтому со временем рынок успокоится.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, мировой рынок LNG (природного) оказался на пороге острого дефицита из-за остановки поставок из Персидского залива. Как сообщает FT, после эскалации конфликта и атак на энергообъекты региона новые отгрузки фактически прекратились.

