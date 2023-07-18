Прогноз Украины на 19 июля: какие регионы накроют дожди с грозами

В среду, 19 июля, в Украине будет тепло. Впрочем, в ряде областей будут осадки. Местами синоптики прогнозируют грозу.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В Украине – переменная облачность. Ночью в восточных и юго-восточных областях пройдут дожди. Днем в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется кратковременный дождь и гроза. На остальной территории — без осадков.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. На юге и юго-востоке страны в ночные часы будет теплее — около 20° тепла. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +23-28°. На юге страны воздух прогреется до 27-32° тепла.

Прогноз погоды в Украине на среду, 19 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 19 июля облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12-17 °, а днем поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла, а днем — +25-27 °.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях на западе страны. Днем 19 июля в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В нескольких областях на западе страны пройдут грозы 19 июля.

Как сообщалось, по данным Всемирной метеорологической организации мир уже пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. В Европу пришла "церберская жара", которая бьет температурные рекорды. К слову, в прошлом году в Европе из-за жары погибли более 60 тысяч человек. Есть опасения, что эта жара может повлечь за собой гораздо больше смертей этим летом.

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