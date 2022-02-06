Прогноз вероятного количества жертв вторжения РФ и титул королевы для герцогини Камиллы. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Reuters узнал, что Российская Федерация сосредоточила на границе примерно 70% боевого могущества, необходимого ей для полномасштабного вторжения в Украину. Также в издании заявили, что в случае нападения могут погибнуть от 33 до 85 тысяч человек. Читать дальше –>
- Королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы жене наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогине Корнуолской Камилле предоставили титул королевы-консорта. Читать дальше –>
- Житель американского штата Техас покончил с собой после того, как застрелил четырех и ранил трех человек в округе Наварро. Читать дальше –>
- Принц Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II и герцог Йоркский, в следующем месяце даст показания под присягой в рамках гражданского дела о сексуальном домогательстве. Читать дальше –>
- Во Франции расследуют возможное нарушение правил рыбалки после того, как одно из крупнейших в мире рыболовных судов выбросило в Атлантический океан около 100 тысяч мертвых рыб. Читать дальше –>