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Прогнозируют гололед и снег: Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
1 мин
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Прогнозируют гололед и снег: Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области объявили о первом уровне опасности / Фото: Укргидрометцентр

В регионе был объявлен первый уровень опасности.

Во Львовской области объявили штормовое предупреждение на период с 5 по 9 февраля. На дорогах прогнозируют снег и гололедицу.

В связи со сложными погодными условиями в регионе объявили первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

"5 февраля ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украину вернулись снег и морозы до -16°. В воскресенье, 5 февраля, синоптики прогнозируют по-настоящему зимнюю погоду. В Карпатах объявили о лавинной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
27
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