"Прогнозы настоящего времени": Буданов объяснил свое заявление об ВСУ в Крыму

По его словам, подобные заявления – это не то, что якобы дает тщетную надежду.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов отмечает, что не отказывается от своих слов, что ВСУ будут в Крыму. Что больше – это "прогнозы реального времени".

Об этом главный украинский разведчик сказал в интервью BBC.

"Я говорил, что "Мы зайдем в Крым", – подтвердил Буданов.

Руководитель украинской разведки отмечает, что не сожалеет о сказанном. Кроме того, подразделения ГУР на территорию аннексированного полуострова все-таки зашли.

"Я никогда не сожалею о прошлом. Вообще о любом. То, что иногда ситуация резко кардинально меняется, — наконец, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли", — подчеркнул он.

По словам Буданова, подобные прогнозы "не дают бесполезную надежду" — как некоторые могут считать. Глава ГУР говорит, что "это прогнозы реального времени".

"Если что-то возвращается немного иначе – извините, это вносит свои коррективы", — добавил он.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму рано или поздно упадет, потому что "все над этим работают". Он намекнул, что работа продолжается.

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