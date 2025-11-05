"Прогнозы очень разные": обозреватель объяснил, что происходит в Покровске

Покровск / © t.me/DeepStateUA

Ситуация в Покровске действительно очень сложная. Переброска бойцов Главного управления разведки (ГУР) и других спецподразделений в Покровск свидетельствует также о прикованном внимании к городу политическому руководству страны.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам Поповича, говорилось, что Покровск мог бы быть потерян, если бы предыдущие тенденции сохранялись. Но в конце прошлой недели началась операция ГУР. Туда также были переброшены подразделения других войск, и штурмовых войск, и СБУ, чтобы расчистить логистику.

«Сейчас делать какие-либо выводы и прогнозы не стоит. Раздаются заявления от контрнаступления до сдачи Покровска. Есть полярность комментариев», - подчеркнул он.

Более того, РФ продолжает перебрасывать на это направление пехоту. Продолжаются бои.

«Там где-то наши стоят, где-то русские. Нельзя сказать, что кто-то кого-то заблокировал. Нельзя говорить, что россияне контролируют определенную часть Покровска. Потому что бывает заходит российская группа, рисуют красный цвет, потом эту российскую группу уничтожают. Надо перерисовывать. И так нужно перерисовывать каждый раз, понимаете?», — заключил Попович.

Ранее речь шла о том, какое количество войск РФ взыскало в Покровск.

«Именно Покровское направление. Там сконцентрировано 170 тысяч россиян. В начале войны в нашу страну заходило 200 (тысяч — Ред.). Здесь 170 только на Покровске. Ну их там очень много», — отметил старший сержант взвода БпАК бригадной разведроты 42-й отдельной механизированной бригады Рон.