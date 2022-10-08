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Прогнозы победы к Рождеству, Путин в тупике и удар по центру Харькова: главные новости ночи 8 октября

Дата публикации
Просмотры
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Прогнозы победы к Рождеству, Путин в тупике и удар по центру Харькова: главные новости ночи 8 октября

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 8 октября:

Россияне обстреляли ракетами центр Харькова, одна из них попала в лечебное заведение. Читать дальше –>

Зеленский оценил риск ядерного удара со стороны России. Читать дальше –>

Американский генерал считает, что Владимир Путин способен применить ядерное оружие, а его угрозы всему миру могут оказаться совсем не блефом. Читать дальше –>

Контрнаступление ВСУ породило надежды и прогнозы среди европейских политиков, что такими темпами Украина может одержать победу уже до конца этого года. Читать дальше –>

Военный эксперт Кузан объяснил, почему разваливается российская оборона. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
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