Прогнозы победы к Рождеству, Путин в тупике и удар по центру Харькова: главные новости ночи 8 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 8 октября:
Россияне обстреляли ракетами центр Харькова, одна из них попала в лечебное заведение. Читать дальше –>
Зеленский оценил риск ядерного удара со стороны России. Читать дальше –>
Американский генерал считает, что Владимир Путин способен применить ядерное оружие, а его угрозы всему миру могут оказаться совсем не блефом. Читать дальше –>
Контрнаступление ВСУ породило надежды и прогнозы среди европейских политиков, что такими темпами Украина может одержать победу уже до конца этого года. Читать дальше –>
Военный эксперт Кузан объяснил, почему разваливается российская оборона. Читать дальше –>
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