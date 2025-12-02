- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 941
- Время на прочтение
- 3 мин
Программа "3000 км по Украине" стартует: куда можно поехать бесплатно
В декабре программа «3000 км по Украине» для поддержки жителей прифронтовых территорий заработает в тестовом режиме.
Кабинет Министров Украины принял постановление, официально запускающее новую социальную программу «3000 км по Украине». Инициатива стартует в тестовом режиме. Она позволит жителям прифронтовых регионов и их семьям бесплатно путешествовать по железной дороге. В рамках программы можно использовать до 3000 бонусных км.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Цель программы — предоставить семьям возможность посетить близких вблизи линии фронта или помочь жителям прифронтовых общин переехать в более безопасные регионы на зимний период.
Программа "3000 км по Украине": как купить билеты
На первом этапе, который начинается в декабре, программа распространяется на поезда по всем прифронтовым регионам. Можно получить до четырёх поездок суммарно на 3000 км. Это расстояние символизирует самый длинный маршрут Укрзализныци (Запорожье — Ужгород и обратно).
«Программа позволит использовать 3000 км поездок в непечные периоды, когда есть свободные места. Их „Укрзализныця“ будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити», — сообщает «Укрзализныця».
Программа становится доступной уже с завтрашнего дня, 3 декабря, с 10:00. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
Обновите или установите приложение «Укрзализныци».
Верифицировать аккаунт с помощью «Действие. Подпись».
Найти отметку «3000», нажать «Принять участие» и получить бонусные километры.
Выбирая поезда с пометкой «3000» при бронировании, километры спишутся автоматически.
Первые путешествия по этой программе можно совершить уже с пятницы, 5 декабря.
Программа "3000 км по Украине" - список доступных поездов:
1. №101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),
2. №103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,
3. №109/110 Львов — Николаев,
4. №115/116 Сумы — Киев,
5. №121/122 Николаев — Киев,
6. №127/128 Львов — Запорожье,
7. №141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,
8. №143/144 Сумы — Рахов,
9. №39/40 Солотвино — Запорожье,
10. №45/44 Харьков — Ужгород,
11. №47/48 Запорожье — Мукачево,
12. №51/52 Одесса — Запорожье,
13. №53/54 Днепр — Одесса,
14. №61/62 Днепр — Ивано-Франковск,
15. №773/774 Киев — Конотоп,
16. №87/88 Ковель — Запорожье,
17. № 886/888 Фастов — Чернигов,
18. №895/896 Конотоп — Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
№15/16 Харьков — Ясиня,
№17/18 Харьков — Ужгород,
№41/42 Днепр — Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
№719/720 Харьков — Киев,
№723/722 Харьков — Киев,
№731/732 Запорожье — Киев.
«Рейсы для первого этапа выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно в поддержку жителей прифронтовых территорий. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона Укрзализныця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик», — отметили в «Укрзализныци».
Финансовая поддержка и стабилизация УЗ
Также Кабмин подтвердил, что продолжит софинансировать пассажирские перевозки. К І кварталу 2026 года планируется создать новый механизм, компенсирующий разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок. По словам «Укрзализныци», это важный шаг для стабильной работы железной дороги в условиях войны.
«На эту программу не нужно выделять дополнительные средства из госбюджета. Решение Правительства предусматривает компенсаторы, чтобы „Укрзализныця“ получила и дополнительный доход, в частности, динамическое ценообразование в премиум-сегменте», — отметили в «Укрзализныце».
Ранее сообщалось, «Укрзализныця» запускает новую программу «УЗ-3000», в рамках которой предложит до миллиона бесплатных мест. Целью программы является стимулировать внутренний туризм в низкий сезон и поддержать незащищенные слои населения.
Также президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине готовится к запуску специальная программа транспортной поддержки УЗ-3000. Эта инициатива «Укрзализныци» будет предусматривать бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстояние 3000 км по территории государства.