Программа "Большой термомодернизации" позволит сэкономить до 60% на отоплении - Офис Президента

В этом году в регионах Украины стартует масштабный проект по термомодернизации жилых домов, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

В частности, планируется утеплить 6 000 домов, что позволит их жителям сэкономить до 60% на отоплении.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на Национальном форуме "Безопасные и действенные громады будущего".

По словам заместителя руководителя ОП, "Большая термомодернизация" коснется всех громад. Ожидается, что благодаря этому общее потребление газа снизится на 437 миллионов кубометров.

"Это то, что нам нужно. Нам нужно отвязаться от цены на газ, от цены на отопление и понимать, что мы не просто тратим средства на газ или отопление", - отметил Тимошенко.

Он добавил, что в текущем году также продолжится реализация инфраструктурных проектов. В рамках "Большой стройки" по всей стране создаются современные и комфортные образовательные учреждения, восстанавливаются автодороги, развивается сеть современных ЦПАПов. Продолжается модернизация системы ЖКХ. Под патронатом первой леди Елены Зеленской принимаются меры по доступности и безбарьерности.

"Наши амбициозные планы по программе "Большая стройка" на этот год – это 5,5 тыс. км дорог государственного значения, это практически 1,5 тыс. км дорог местных, это 282 образовательных учреждения (реконструированных или построенных), 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов и 6 848 спортивных площадок практически по всей стране. Мы в этом году запланировали реконструкцию 25 областных больниц взрослых, 25 областных детских больниц", - добавил Тимошенко.

Он также отметил, что с начала года на развитие громад и инфраструктурные проекты сформирована субвенция в размере почти 9 млрд гривен.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского в этом году планируют реализовать 715 объектов в 24 областях.