Программа "Пакет школьника" охватила почти всех детей: что покупалось чаще всего

Школьник / © pexels.com

В Украине в этом году почти все первоклассники получили помощь по программе «Пакет школьника».

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн персонализированных сервисов Валерия Коваль, пишет РБК-Украина.

Она сообщила, что до 14 ноября получено более 250 тысяч заявлений, из которых 207 тысяч были положительно рассмотрены. В то же время показатель отказов составляет 12,7%, преимущественно из-за неточностей в документах, технических ошибок или регистрации заявителей на временно оккупированных территориях.

В целом программа охватила почти всех первоклассников — 98,7%, и более 80% детей уже получили выплаты. Из выделенных 1,22 млрд гривен использовали 84%, поэтому помощь получили почти 202 тысячи семей.

Родители активно тратили деньги программы на школьные нужды. Общая сумма покупок уже почти достигла 757 млн гривен. Больше всего средств ушло на одежду и канцелярские товары, а на обувь — примерно 45 млн.

После того как разрешили более широкий перечень покупок, выросли расходы на книги и учебные материалы. В Минцифре подчеркивают, что более 99% полученных средств родители использовали именно на полезные вещи для детей.

Сообщается, что подавляющее большинство родителей — 83% — подали заявки через «Дію», что показывает, насколько удобными стали цифровые сервисы. Но иногда возникали трудности: некоторые школы медленно обновляли данные, случались ошибки в личной информации, а часть семей не успела оформить «Дія.Картку».

Несмотря на это система работала стабильно, и выплаты смогли получить более 81% первоклассников — очень высокий показатель, как для первого года такой большой программы.

Напомним, ранее мы писали о том, что «пакет школьника» предусматривает выплату денежной помощи в размере 5 000 грн на приобретение необходимых для школы вещей.